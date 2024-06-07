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Китай

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Хань Чжэн и вице-президент Бразилии Жералду Алкмин сопредседательствовали на 7-м заседании COSBAN

Пекин, 6 июня /Синьхуа/ -- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн и вице-президент Федеративной Республики Бразилия Жералду Алкмин провели переговоры и сопредседательствовали на седьмом заседании Китайско-бразильского комитета по координации и сотрудничеству высокого уровня /COSBAN/.

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