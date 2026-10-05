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Царьград

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МИД России обещал ответить на антироссийские меры Японии

МИД России обещал ответить на антироссийские меры Японии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что недружественные действия Токио не останутся без ответа.

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