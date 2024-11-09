Пушков: в ЕС многое будет на паузе, пока Трамп не выберет политику по Украине

До тех пор, пока новоизбранный американский президент Дональд Трамп не определится с собственной политикой в отношении Киева, государства Европы многое поставят на паузу, в том числе передачу украинской стороне дальнобойных ракет.
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