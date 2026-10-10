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Танашев не назначил пенальти в пользу «Зенита» после падения Глушенкова в штрафной «Краснодара» и не изменил решение после ВАР. Аугусто заплел ноги сопернику

Судьи не назначили пенальти в пользу « Зенита » в матче с « Краснодаром » в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ (3:1, второй тайм).

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