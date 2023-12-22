Алтайским перевозчикам "ломают" схему с переводом на карту оплаты за проезд

Налоговики несколько месяцев проводили проверки в Барнауле, Бийске и других населенных пунктах В Алтайском крае перевозчики будут использовать онлайн-кассы при оплате проезда по городским маршрутам, сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на региональную налоговую службу.
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