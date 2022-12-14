США изучат идею созыва трибунала в связи со спецоперацией России на Украине

США по-прежнему изучают идею созыва трибунала в связи с проводимой Россией специальной военной операцией на Украине, заявил в среду журналистам координатор по стратегическим коммуникация Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
США по-прежнему изучают идею созыва трибунала в связи с проводимой Россией специальной военной операцией на Украине, заявил в среду журналистам координатор по стратегическим коммуникация Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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