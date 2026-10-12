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Регионы России

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Разработчик выпустил бесплатные аналоги Microsoft Office и AutoCAD с открытым исходным кодом

Разработчик выпустил бесплатные аналоги Microsoft Office и AutoCAD с открытым исходным кодом

Автор клонов сервисов Adobe представил бесплатный набор программ ArtCraft, включающий альтернативы популярным приложениям Microsoft Office и AutoCAD.

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