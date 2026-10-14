Заместитель гендиректора АО «ДСК „Автобан“» Олег Лесюта арестован в Нижнем Новгороде по делу о передаче 2,5 млн рублей сотруднику госучреждения за ускоренное прохождение экспертизы проекта дублера проспекта Гагарина.
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