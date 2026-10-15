Как сообщили в пресс-службе Смольного, сегодня, 15 октября, на фронтон здания Санкт-Петербургской Духовной академии на набережной Обводного канала, дом 7, литера Г, вернулась скульптурная группа двух ангелов с крестом.
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