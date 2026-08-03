От клумбы до целого двора: названы победители конкурса «Дом, в котором мы живём» в Заволжском районе

В Заволжском районе Твери назвали победителей конкурса по благоустройству «Дом, в котором мы живём». В Заволжском районе Твери подвели итоги традиционного конкурса по благоустройству «Дом, в котором мы живём» — сообщает Администрация Твери.
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