Мультиспектральную маскировочную одежду начали применять в зоне СВО

Российские ученые разработали мультиспектральную маскировочную одежду из новых материалов, которая позволяет бойцам ВС РФ быть менее заметными даже при условии использования визуальных средств обнаружения.
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