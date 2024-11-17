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Мультиспектральную маскировочную одежду начали применять в зоне СВО

Мультиспектральную маскировочную одежду начали применять в зоне СВО

Российские ученые разработали мультиспектральную маскировочную одежду из новых материалов, которая позволяет бойцам ВС РФ быть менее заметными даже при условии использования визуальных средств обнаружения.

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