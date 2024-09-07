«Загадочная» волна смертей офицеров НАТО: на Западе скрывают потери? Как на самом деле умирает элита Альянса

Автор: Михаил Щипанов 5,3K прочтений СегодняЧудны дела твои, Господи! Иногда создается полное впечатление, что от наших результативных ракетно-бомбовых ударов по замаскированным на Украине командным пунктам, по забетонированным на глубине центрам планирования и управления, просто по полигонам идет такая смертельная детонация по всей натовской Европе.