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NYP: ЦРУ продолжало розыск Гитлера в течение десяти лет после его смерти

NYP: ЦРУ продолжало розыск Гитлера в течение десяти лет после его смерти

Центральное разведывательное управление США рассекретило документы, согласно которым после официального подтверждения смерти Адольфа Гитлера ведомство продолжало его розыск на протяжении ещё десяти лет, написала американская газета New York Post (NYP).

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