На зимних яблонях выросли ледяные плоды: как это произошло

Ледяной дождь удивительным образом может заморозить старые яблоки. Однажды американец Эндрю Ситсима (Andrew Sietsema) проводил зимнюю обрезку яблонь: это делается для правильного формирования кроны – чтобы это и соседние растения получали летом свою долю солнечной энергии, влаги и питательных веществ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии