На зимних яблонях выросли ледяные плоды: как это произошло

Ледяной дождь удивительным образом может заморозить старые яблоки. Однажды американец Эндрю Ситсима (Andrew Sietsema) проводил зимнюю обрезку яблонь: это делается для правильного формирования кроны – чтобы это и соседние растения получали летом свою долю солнечной энергии, влаги и питательных веществ.