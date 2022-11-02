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Шон Маркс: «Стив Нэш говорил, что игроки не реагируют на него»

По словам генерального менеджера «Бруклина» Шона Маркса, бывший главный тренер Стив Нэш честно признавался ему, что команда не выполняет его указания.

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