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Царьград

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"Делаем всё возможное": Двое из пяти детей, пострадавших при атаке дронов, находятся в тяжелом состоянии

"Делаем всё возможное": Двое из пяти детей, пострадавших при атаке дронов, находятся в тяжелом состоянии

Двое из пяти детей, пострадавших при атаке украинских дронов в Шебекине Белгородской области, находятся в тяжелом состоянии, им делают операции.

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