Компания Micron должна получить субсидии в размере $6,1 млрд, об этом сообщат на с...

Компания Micron должна получить субсидии в размере $6,1 млрд, об этом сообщат на следующей неделеGlobalFoundries, Intel, TSMC и Samsung уже получили от властей США гарантии предоставления субсидий и льготных кредитов на строительство на территории страны новых предприятий, которые займутся выпуском чипов до конца текущего десятилетия.