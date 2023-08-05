Станислав Крапивник родился в Луганске. В семилетнем возрасте его семья переехала в США. Там он пошел служить срочную службу, а из вооруженных сил США уволился в 2004 году.
Ветеран армии США рассказал, как бы он проводил СВО. И ведь он прав
Комментарии
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Андрей
каждый таксист знает как управлять страной , а каждый не до майор США, как проводить СВО.
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17 час.
VG
Vasily Golov
В чем он прав.Освобождали и всем давали гражданство.Обожглись.Тылы в первые дни не успевали за наступающими.Приходилось сдать позиции.Буча,Харьковская обл,Херсон.Никто не рассчитывал на столь большую помощь Украине НАТО и США.Менталитет американского солдата и генерала узнал из сообщений СМИ." При штурме города возможны жертвы среди мирного населения"Это при штурма Г.Ракка,уничтожали города непослушных союзников,это город Мосул- курдский в Ираке.Один вопрос.Какая часть из этого в зоне СВО на Украине.На сайте ЦВО названа цифра военнослужащих в СВО.700 тыс чел.50-60 тыс Народная милиция ДЛНР.Ныне корпуса Минобороны.Контракт имеет срок действия. Требуется ротация войск и пополнение имеющихся частей.Мне больше понравилась передача с Крапивник Словьев Live
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16 час.
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