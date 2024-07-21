Директор «Ростова» недоволен судейством в игре с ЦСКА: «Хотелось бы понять, такие трактовки будут весь сезон или они будут меняться от тура к туру?»

«Немного не понравилось сегодня судейство. Хотелось бы понять, такие трактовки будут весь сезон или они будут меняться от тура к туру? Руки на плечах Роналдо, и это не фол – это будет всегда или это только один раз? Или когда Роналдо убегает и его локтем бьют и останавливают — это не фол? Я без претензий к Сергею [Карасеву], просто хочется получить объяснений, чтобы мы объяснили своим футболистам, что требовать от них», — сказал Алексей Рыскин.
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