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Бывший глава Антитеррора в США: Это безумие! Мы подставляем Украину под ядерный удар

Соединенным Штатам нет никакого дела до происходящего на Украине, но они продолжают толкать Киев под ядерный удар со стороны России, что является полным безумием.

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