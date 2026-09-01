Соединенным Штатам нет никакого дела до происходящего на Украине, но они продолжают толкать Киев под ядерный удар со стороны России, что является полным безумием.
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