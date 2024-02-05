В Смоленскую область поступит новая лесопожарная техника

Приобретение спецтехники запланировано в рамках нацпроекта «Экология». «В 2024 году в Смоленской области продолжится реализация государственных программ, направленных на укрепление и обновление материально-технической базы лесопожарных станций, сообщает ОГБУ «Леcопожарная служба Смоленской области».
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