Исследование показало, как климат повлиял на уровень насилия над женщинами

Фото: cool-readers.ru В государствах, столкнувшихся с серьезными климатическими изменениями или различными природными катаклизмами, женщины чаще становятся жертвами сексуальных преследований со стороны своих партнеров.
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