Компании Маска и Безоса отказались ехать в Париж на космический саммит

Четыре американские космические компании, включая SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, уведомили организаторов о неучастии в международном саммите в Париже, запланированном на 9–10 сентября.
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