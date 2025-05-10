Ленинградцы отпраздновали День Победы. Фоторепортаж

В День 80-летия со Дня Победы в городе-герое Ленинграде состоялись военный парад и шествие Бессмертного полка, жители вспоминали погибших защитников, отмечали праздник концертами, выставками трофейной техники и танцами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии