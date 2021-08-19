Суд в Москве начнет рассмотрение по существу иска ГП к Абызову и Альфа-банку на $126 млн

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы в пятницу начнет рассматривать по существу иск Генпрокуратуры к экс-министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову и "Альфа-банку" об обращении более $126 млн в пользу государства.