Освобожденный из российской тюрьмы Гершкович попросил у Путина интервью

Американский журналист Эван Гершкович перед своим освобождением из российской тюрьмы, где провел почти полтора года, попросил об интервью с президентом России Владимиром Путиным, пишет издание The Wall Street Journal, в котором тот работает корреспондентом.
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