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МВД России объявило в розыск экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Попко

МВД России объявило в розыск экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Попко

Экс-командующий сухопутными войсками украинской армии Сергей Попко, которого обвиняют в гибели и ранении мирных жителей Донбасса в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, объявлен в розыск в России.

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