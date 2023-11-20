МВД России объявило в розыск экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Попко

Экс-командующий сухопутными войсками украинской армии Сергей Попко, которого обвиняют в гибели и ранении мирных жителей Донбасса в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, объявлен в розыск в России.
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