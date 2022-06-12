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Минобороны РФ: Ракетами «Калибр» уничтожен крупный склад с иностранным вооружением

Минобороны РФ: Ракетами «Калибр» уничтожен крупный склад с иностранным вооружением

Официальный представмитель минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в всокерсенье, 12 июня, сообщил, что ракетами морского базирования «Калибр» уничтожен крупный склад иностранного вооружения поставленного киевскому режиму.

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