Официальный представмитель минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в всокерсенье, 12 июня, сообщил, что ракетами морского базирования «Калибр» уничтожен крупный склад иностранного вооружения поставленного киевскому режиму.
Официальный представмитель минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в всокерсенье, 12 июня, сообщил, что ракетами морского базирования «Калибр» уничтожен крупный склад иностранного вооружения поставленного киевскому режиму.
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