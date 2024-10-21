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С окончанием КТО в Курской области торопиться не стоит

С окончанием КТО в Курской области торопиться не стоит. Подчищать территорию надо основательно Опять необходимо отвечать.

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