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46 лет спустя ... Как изменились и кем стали дети-актёры их фильма «Приключения Электроника»

46 лет спустя ... Как изменились и кем стали дети-актёры их фильма «Приключения Электроника»

Премьера замечательного детского фильма «Приключения Электроника», снятого режиссером Константином Бромбергом по фантастическим повестям Евгения Велтистова, состоялась 46 лет, но до сих пор не оставляет равнодушными миллионы детей и даже взрослых.

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