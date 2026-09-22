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Эрдоган предлагает реформировать ООН, лишив права вето постоянных членов Совбеза

Эрдоган предлагает реформировать ООН, лишив права вето постоянных членов Совбеза Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил за проведение масшт.

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