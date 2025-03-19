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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики развеяли опасения геймеров, что настройки сложности DOOM: The Dark Age...

Разработчики развеяли опасения геймеров, что настройки сложности DOOM: The Dark Age...

Разработчики развеяли опасения геймеров, что настройки сложности DOOM: The Dark Ages сделают её слишком простойDOOM: The Dark Ages обещает стать следующим крупным шагом в развитии легендарной серии, положившей начало жанру шутеров от первого лица.

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