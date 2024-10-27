Министр Попович: Сербия не введет санкции против РФ, несмотря на угрозы Запада

Белград не пойдет на введение санкций в отношении Российской Федерации, несмотря на угрозы Запада. Об этом заявил ТАСС сербский министр без портфеля Ненад Попович, отвечающий за международное экономическое взаимодействие.
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