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Проблему обманутых дольщиков Южного Урала будут решать на федеральном уровне

Проблему обманутых дольщиков Южного Урала будут решать на федеральном уровне

От действий недобросовестных застройщиков пострадали 2846 жителей региона. Полномочный представитель Президента Владимир Якушев провел совещание с представителями органов власти Челябинской области по проблемам обманутых дольщиков.

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