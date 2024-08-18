Минобороны России сообщило об освобождении села Свиридовка в ДНР

Отражены две контратаки подразделения штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Свиридоновка Донецкой Народной Республики подразделениями группировки войск «Центр».
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