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Подняла ценник: как Вера Брежнева решила заработать на русских в новогодние праздники

Подняла ценник: как Вера Брежнева решила заработать на русских в новогодние праздники

Вера Брежнева подняла ценник корпоративов для русских на 10 тысяч евро. Причины такого подорожания украинская певица решила не объяснять, но готова исполнить перед заказчиком даже свои русскоязычные хиты.

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