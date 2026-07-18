Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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РФ ввела ограничение на любые грузоперевозки товаров из Эстонии

РФ ввела ограничение на любые грузоперевозки товаров из Эстонии

Правительство РФ ввело ограничение на грузоперевозки любых товаров из Эстонии. Как пишет ТАСС со ссылкой на решение кабинета министров, ранее подобные меры применялись к грузовикам и прочему автотранспорту из Молдавии и Польши.

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