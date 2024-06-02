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Эдер перед Евро: «Рекорды преследуют Роналду, он намерен приумножить наследие. Португалия среди 3-4 команд, которые могут победить»

О Евро-2024 «Ожидания самые лучшие, ведь у нас фантастическая сборная. Наши игроки выступают в лучших лигах Европы, среди них – огромный выбор, есть тренер, который проделал отличную работу со сборной Португалии.

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