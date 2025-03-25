Госдума утвердила новый закон, направленный на борьбу с киберпреступностью. Документ вводит ряд механизмов, призванных снизить риски финансовых потерь… Принят закон против кибермошенников: что изменится для россиян .
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