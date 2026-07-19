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Три брака, измены и главная страсть: почему Нина Ургант называла сцену своей единственной любовью

Три брака, измены и главная страсть: почему Нина Ургант называла сцену своей единственной любовью

В советском кинематографе Нина Ургант осталась символом искренности и женственности. Однако её личная жизнь за пределами съёмочной площадки была наполнена крутыми поворотами и сложными решениями.

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