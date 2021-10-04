"...Сталин был плохой совершенное не потому, что вы говорите. Сталин был плохой потому, что созданная им система , породила Горбачёва...."

автор - Окно в историю О Сталине говорит Михаил Делягин Известный российский экономист и депутат Госдумы Михаил Геннадьевич Делягин, точка зрения которого по многим вопросам конструктивна и аргументирована, высказал своё мнение о Сталине и его эпохе.
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