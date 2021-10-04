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"...Сталин был плохой совершенное не потому, что вы говорите. Сталин был плохой потому, что созданная им система , породила Горбачёва...."

"...Сталин был плохой совершенное не потому, что вы говорите. Сталин был плохой потому, что созданная им система , породила Горбачёва...."

автор - Окно в историю О Сталине говорит Михаил Делягин Известный российский экономист и депутат Госдумы Михаил Геннадьевич Делягин, точка зрения которого по многим вопросам конструктивна и аргументирована, высказал своё мнение о Сталине и его эпохе.

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Ирина
Вот эта фраза в заголовке ,сказанная :невинно репрессированным " сталинофобом ,отражает и преступную идеологию сталинофобов -сваливание вины за преступления одних людей -на других , чем они оправдывают преступления этих других .
Александр Петров
Везде ищи след евреев.. а вот Андропов расчистил Горбачеву дорогу
konstantinos параскевопулос
Собчак, Бузова,Волочова.Ургант и в сталинскую эплху были.
Мария
Были в лагерях, лес валили.
Дмитрий Соловьев
созданная СТАЛИНЫМ система породила сверждержаву СССР, а поганые червяки вроде горбатого рождаются НЕ системой, а в результате ошибки природы
Tatyana
сначала разрушив другую сверхдержаву - Российскую Империю.
Walery
Данная статья уже не первой ласточкой реализует правительственную программу по дискредитации В. И. Сталина. И со временем этот шабаш будет только усиливаться - по современным фильмам с американскими продюсерами это уже ясно просматривается. Далее будет развенчание Советского периода. Сегодняшних нуворишей пугают итоги социальных опросов - тут они все вместе и наши, и европейцы и американцы. Именно поэтому мы сегодня живем в безидеологическом пространстве - мы сегодня не знаем - какое общество и какая страна нас ждут впереди. Можно предполагать даже крепостное право..., а что, желающие уже попадаются.
ANATOLY NALIOTOV
К чему идеологии дурман?
ANATOLY NALIOTOV
Купил, продал, а разницу в карман!
Дмитрий Соловьев
как на киевском вокзале кто-то крикнул "ероплан", все хлебальники задрали а я стырил чемодан ))) т.е. разделяй и властвуй, обещай и обманывай.. ЕСЛИ ПОЗВОЛЯЮТ...
Walery
Разве идеология дурман? Это программа какими следует быть и какими должны и можем стать. А Вы, ANATOLY NALIOTOV, предлагаете всем становиться радужными педерастами... оригинальные у вас видения будущего Страны...
Любовь Разбицкая
Наоборот. Данная статья напоминает о великом вожде государственнике Сталине. В России из великих предводителей знаю ещё Ивана Грозного, хотя история многое исказила. Только Сталину было намного сложнее и он смог.
Walery
Тут содержание статьи не главное, тут главное опрос, голосование. Таким образом идеологи современности в РФ определяют настроения своих граждан. И будьте уверены - через очень короткое время исчезнут и КПРФ, и все упоминания и опросники о Сталине, а дальше развенчают все хорошее о советском периоде. Кстати КПРФ уничтожат посредством той еще сволочи навального - дававшего указания голосовать по "умному". Что это было...?
Евгений Гоголев
После 1953г сталинскую систему сломали через колено. При Сталине, такого, как горбачёв быть не могло.
ЕЛена Стовбер
КАРЬЕРИСТЫ были ВСЕГДА..!!! А горбачёв был сначала.... именно карьеристом... а уж потом - предателем интересов России....причём не он первый.....иначе к власти он САМ бы никогда не пришёл...
Дмитрий Соловьев
при Брежневе вряд ли позволили такое .. деградация верхушки началась пожалуй аккурат после брежневского периода
Walery
В стране возникло время безвластия и ЦРУ не упустили момент. А горбачева скорее всего готовили - выбрали бездарного и не далекого. Кто знает - нашел ли он свой консенсус?
Любовь Разбицкая
Всему приходит конец. Такова система. Некие весы: падение / подъём, великий вождь / продажная меченая крыса. Цикл
Евгений Гоголев
В истории нет сослагательного наклонения, но всё таки представьте, что к власти после Сталина пришёл бы не троцкист хрущ, а государственников Берия. Как бы развивался СССР? Посмотрите на Китай сегодня.
Александр Трофимов
Ошибкой И.В. Сталина было то, что он оставил на должности и в живых лысого кукурузника Хрущёва Н.С. , который полностью извратил коммунизм и предал все идеалы, который просто тонул в крови убитых по его приказам людей.
Дмитрий Соловьев
но в то же время ХРУЩЕВ ЯВНО не был марионеткой США, противостояние было и ракетный щит ковался как раз при нем, а долбо...ства хватало, факт
konstantinos параскевопулос
А что такое коммунизм
Александр Ололенко
Развал начал Хрущёв, отменив контроль органов НКВД над партийными руководителями начиная с с секретаря райкома. Это и привело к предательству горбатого и его подельников.
ЕЛена Стовбер
Не могу рассуждать ; хороший был Сталин или нет....но знаю ТОЧНО : Производственник...или по нашему МЕНЕДЖЕР он был ОТЛИЧНЫЙ.... и это подтверждают объекты построенные во время ЕГО правления... в послевоенный период и до сих пор работающие на пользу страны.
Дмитрий Соловьев
явно следует отметить решительность и политическую волю, но совершенно четко это РАБОТА НА СТРАНУ, а не на интерес кучки приближенных
ANATOLY NALIOTOV
Истории трудна дорога. Ведь Мосек развелось так много! "Чего б нам переименовать? Какой бы памятник убрать? " Узнала чтоб о них страна, Всё громче лают на слона!
ANATOLY NALIOTOV
Нельзя построить добрый дом В стране заросшей сорняком! Полоть, марая руки малость, У Сталина лишь получалось!
Николай Попов
Геннадий Блинов
При всех недостатках Сталин был прежде всего государственник! Он единственный и последний руководитель СССР, кто хоть что-то соображал о том что надо делать! При этом он остаётся очень неоднозначной личностью!!!
Николай Попов
Игорь Малихов
Автор гонит - в конце 80-х скажи кто ветерану про баварское ,и потом не смог бы пить даже жигулёвское , а только писался бы ... ( хотя это может в Москве где было ? - там все более умные и продвинутые ... Кутузов всё таки был ВЕЛИКИЙ полководец ...)
Сергей Яминов
Во время правления кровавого Сталина с 1929 г.по 1953 года исчезло более 40 миллионов русских людей. А Делягин просто провокатор и патологический Лжец !
Анатолий Яковлев
Кончай лизать жопу Солженицыну и повторять его измышления !
Сергей Яминов
Великий Писатель А.И.Солженицин непричем, в Исторических фактов. Около 30 тысяч Чекистов-Дзержинцы, тоже были расстреляны по приказу Маньяка и Убийцы Сталина.
Леонид Алексеев
Малик Зиганшин
Убийца Сталина - это кто?
Николай Попов
Единоверцы и последователи ЛЖЕЦА… Продажная прозападно-либеральная мемориальная нерусь всё только наглеет, да по-солженически лжёт... https://youtu.be/R0BkBdwGr8s
Николай Попов
Николай Попов
Николай Попов
Николай Попов
Lira Tantabaeva
Во время ВОВ, когда каждый день на полях сражения погибали, сжигали целыми сёлами людей, морили голодом и топили в печах концлагерей, умирали от холода и голода мы потеряли 27 млн. Вопрос, как возможно было в мирное время уничтожить остальные 13 млн? В сами в это верите?
Ирина
Дебил ,КУДА могли исчезнуть 40 миллионов ,да еще русских людей ? Это при вашей сталинофобской преступной клике только с 1989 по 2010 годы численность русских в РФ сократилась на 8 миллионов человек ,а сейчас -на еще большее число .
Сергей Яминов
К сожалению, настоящая Правда, не бывает удобной.
Елена Бреслова
не поняла вы идиот, или враг?
Ирина
Сергей Яминов,вы ,враги СССР и советского народа ,России и русского народа , люто ненавидите правду о истории нашей страны , и особенно ,о СЕБЕ ,о том ,что вы сотворили и при СССР ,и после захвата вами РСФСР .
Tatyana
Дура старая. Лучше ответь за тех, кто уничтожил Российскую Империю - самое мощное государство начала 20-говека. Твоя желудочная ненависть к истории России просто поражает. Наверно, выжила из ума, одно осталось - мастурбировать на усатого негодяя.
Елена Бреслова
мозг белки способен только на оскорбления?
konstantinos параскевопулос
Уважаемые умники и всезнающие. Вам не надоело ,собачитья и оскорблять друг друга. Неужели это вам нравится. Вы не жили в эпоху Сталина. Как можно судить о том. чего не прожили. Или увас тоска по маленькой и постояной зарплате,на которую можно было купить борматуху и играть во дворе домино. Тогда почему не голосуете за КПРФ,чтобы ваша мечта сбылась.
Ирина
А за счет чего вы ,сталинофобы обогатились после захвата вами СССР ?
Ирина
Обогащались за счет своего честного труда на благо Родины!!!
Анатолий Яковлев
Да голосовали за КПРФ , но мухлеж нынешней власти при подсчете голосов , в который раз ,не позволил этой партии занять первое место .Видно пока народ не сбросит едроссов , так и будем топтаться на месте и как государство ослабевать и разрушаться .
Tatyana
Они голосуют. Только они в меньшинстве.
Ирина
Но сталин-то уже не вернется!!!
Tatyana
Чтобы понять, как государство ослабело и разрушилось, достаточно провести очень простую процедуру: вспомнить, как мы жили на 1 января 2000 года, до "я устал, я ухожу", и как живем сейчас. Больше-то ничего и не нужно.
Николай Попов
Николай Попов
Николай Попов
Николай Попов
konstantinos параскевопулос
Я нивего не захватывал. Я ТОЛЬКО потерял. Коммунисты все забрали.
konstantinos параскевопулос
ЕР получила по одномндатам 198, а КПРФ 10. Тоже мухлеж был.Когда подсчитывали где был их представитель.
Дым Дымыч
Сталин это идейный вождь. Горбачёв это идейный предатель. Нет худа без добра. Сталин заложил основы научного коммунизма, а предательство Горбачёва, позволило их дописать и определить роль личности в построении справедливого мироустройства.
Tatyana
Научный коммунизм - это такая же наука, как наука о разных способах пускания мыльных пузырей.
Николай Попов
Николай Попов
Николай Попов
Николай Попов
Николай Попов
konstantinos параскевопулос
Сталин заложил основы научного коммунизма. А по вашему Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин,Рыков, Радек. Тухачевский,Косиор, Туполев, Рокоссовский, Королев и др закладывали основы научного капитализма. Ленин и Сталин уже в 1919 создали концлагеря, Гитлер позже. Сталин создал производство. Гитлер поднял Германию с колен и накормил немцев. При Сталине был голод в 30-х годах. Гитлер основал идеи национал -социализма инапал наЧехословакию, польшу и безкровно анексировал часть их территории. Сталин напал на Финляндию и забрал у них 12% их территории.При этом фины потеряли 50 тысяч, а СССР 200 тысяч. Гитлер убивал чужих, а Сталин своих, всю ленинскую гвардию, создавая основы научного Коммунизма. Так в чем разница между основами научного коммунизма и национал-социализма. И пожалуйста не говорите о пролетарском интернационализме,я это на своей шкуре испытал. В грузии было для грузин,в Средней Азии для своих и тд, и во все времена ,независимо кто стоял у руля.
Елена Бреслова
как же он на жабу похож!
Дым Дымыч
===в чем разница между основами научного коммунизма и национал-социализма== В интернете погугли.
Михаил Молчев
Сталин, в отличие от Путина, сажал воров не в правительство, а в тюрьму!!! А особо зарвавшихся- к стенке, а не в госдуру.
Ирина
Послушай,ты Ира в квадрате,хватит издеть!!!
Ирина
А что политические тоже были ворами? У тебя никто не сидел?
Николай Попов
РОССИИ НУЖЕН СТАЛИН! https://youtu.be/bRh9koQ-QGQ
Ирина
Делягин,какой ты поганец!!! Ты провоцируешь людей,тебе ,видимо,нравится!!! Сталин для многих мразь,параноик,убийца и бурсовская недоучка!!! Хотите больше,еще напишу!!!! Нет ему прощения!!! Заслуги,если и были,не покроют все его массовые терроры!!!
Ирина
Вот именно ,ваше сталинофобское быдло способно только хамить и оскорблять на жаргоне подзаборной шпаны и уголовников .
Tatyana
Эксперт по жаргону подзаборной шпаны и уголовников? Всегда подозревала, что ты не из той среды, про которую пишешь))
Николай Попов
Николай Попов
Ирина
Останусь при своем мнении,в отношении этого нелюдя оно у меня фанатичное!!!
Ирина
Ваше тупое , трусливое ,ментально озлобленное сталинофобское быдло ВООБЩЕ ненавидит историю нашей страны . У вас в "героях ", предатели ,коллаборационисты Гражданской и Великой Отечественной ,сепаратисты ,преступники советского и вашего антисоветского периодов ,клеветники на историю нашей страны .
Tatyana
На Ирку не стоит обращать внимания - она на удивление необразованна и глупа)) Усвоила десяток штампов типа "враги коммунистов на территории бывшего СССР" - и лепит их направо и налево. Такое чувство, что она думает на другом языке. Этнические русские так штампами не злоупотребляют.
Ирина
Это точно,пусть живет!!! Ирка-Моська!!!
Ирина
Историю-то мы любим,некоторых выродков из нее ненавидим!!!
Николай Попов
РУССКИЙ ПО ДУХУ, ГРУЗИН ПО РОЖДЕНИЮ! Сталин о русском народе помимо известного тоста 1945 года… https://arctus.livejournal.com/137021.html
Николай Попов
Исторические великодержавно-имперские вехи грандиозной и славной КРАСНОЙ СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ... https://www.yandex.ru/search/? lr=2&offline_search=1&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%85%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%AD%D0%9F%D0%9E%D0%A5%D0%98...%20http%3A%2F%2Fbelayaistoriya.ru%2Fblog%2F43544766189%2FKak-Stalin-..%20https%3A%2F%2Ftopcor.ru%2F3530-kak-stalin-vozvraschal-rossii-.. Как Сталин возвращал «имперскую Россию» https://topcor.ru/3530-kak-stalin-vozvraschal-rossii-rossiju.html https://kr-maja79.livejournal.com/44937.html?replyto=27017
Tatyana
Нет никакого смысла ненавидеть прошлое. Но ЗНАТЬ его необходимо, чтобы не устраивать пляски по граблям. Всевозможные малограмотные Ирки активно нас на грабли тянут - теряюсь в догадках, зачем им это нужно))) Первые же пойдут в расход))) Потому что ЛЮБОЙ власти нужен труженик, а не активный демагог. Активных демагогов требуется совсем немного, а труженик - он всегда в цене.
Николай Попов
ВЕЛИКИМ СТАЛИН БЫЛ, ВЕЛИКИМ НАВСЕГДА И ОСТАНЕТСЯ! СТАЛИН ЭТО - ИДЕЯ! ЭТО ВЕРА НАРОДА В ГОСУДАРСТВО! ВЕРА В ДОБРО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ! https://youtu.be/tNFY74XlU7I
Ирина
Да вас ,,бесноватых сталинофобов ,нет в вашей "истории " советского и постсоветского периодов . Вы все хором трусливо скулите ,что вы "ни при чем " ко всему ,что вы сотворили ,включая ,захват и расчленение вами СССР на ваши злобные антисоветско-русофобские Государства .
Леонид Алексеев
Во,мля,эта либерастня договорилась уже до восхваления этого "великого живодёра" сталина!Так если ты,Деляга,предлагаешь повторить "достижения" сталина,то надо полагать,что такой выблядок как ты,Деляга,одним из первых освоит пыточные и расстрельные камеры в подвалах НКВД!Ты по-прежнему хочешь сталина??
Ирина
У вашего сталинофского быдла ,включая ваших либерастов -русофобов ,даже история своей страны и народа -быдляцкая . Никто до вас в мировой истории так хамски ,омерзительно ,не оскорблял руководителей Государств ,как вы оскорбляете Сталина .
Николай Попов
Голубой чо ли?
Леонид Алексеев
Леонид Алексеев
Ты чего матюкаешься,чмо подзаборное?
Ирина
Вполне с Вами согласна,Леонид!!! У них ведь никто не был расстрелян,унижен,растоптан!!! Делягин бы первым палачом там был!!! У него и морда подходящая!!!
Tatyana
Они намеренно не хотят вспоминать, какие дифирамбы пел молодой еще Делягин Ельцину по всем каналам в середине и конце 90-х)) Там лизоблюдство было в почете. а вот при Путине ему голодно живется))) Все ельцинские никчемности теперь стали ярыми оппозиционерами))) Кушать-то хочется - а работать не умеют)) В СССР не учились - думали, проживут при власти, при Ельцине нормально на иностранные деньги жилось, а сейчас нет ни того, ни другого)))
Николай Попов
Понятно, вы любезный похоже что не только извращенец и гомосек, но к тому же ещё вороватый барыга и лживая либерально-прозападная нерусь.
Ирина
А за что его любить и уважать!!! Вечная ненависть убийце и развратнику!!!
Николай Попов

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