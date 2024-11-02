На Калугу обрушился мощный снегопад

Сегодня Калуга проснулась под внезапным и плотным снежным покровом: город засыпало сильным снегопадом, который начался ранним утромСегодня Калуга проснулась под внезапным и плотным снежным покровом: город засыпало сильным снегопадом, который начался ранним утром.
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