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В России хотят увеличить сумму выплат неиспользованного маткапитала: подробно

В России хотят увеличить сумму выплат неиспользованного маткапитала: подробно

В августе Владимир Путин подписал закон, который разрешает получать до 10 тысяч рублей неиспользованных средств социального пособия.

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