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CNN: снайпер ЦАХАЛ убил двух женщин в церкви в секторе Газа

CNN: снайпер ЦАХАЛ убил двух женщин в церкви в секторе Газа

Снайпер Армии обороны Израиля застрелил двух женщин в приходе Святого Семейства в секторе Газа. С таким заявлением выступил Латинский патриархат Иерусалима, который курирует католические церкви на Кипре, в Иордании, Израиле, секторе Газа и на Западном берегу.

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