CNN: снайпер ЦАХАЛ убил двух женщин в церкви в секторе Газа

Снайпер Армии обороны Израиля застрелил двух женщин в приходе Святого Семейства в секторе Газа. С таким заявлением выступил Латинский патриархат Иерусалима, который курирует католические церкви на Кипре, в Иордании, Израиле, секторе Газа и на Западном берегу.