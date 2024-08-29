Звезду «Короны» заподозрили в помолвке с бойфрендом, который младше на 23 года

Хелена Бонем Картер встречается с искусствоведом Холмбоэ уже шесть лет Фото: IMAGO/James Warren Хелена Бонем Картер спровоцировала слухи о помолвке со своим бойфрендом Раем Дагом Холмбоэ, продемонстрировав во вторник сверкающее бриллиантовое кольцо во время прогулки по северному Лондону, сообщает издание Daily Mail.
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