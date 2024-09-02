Ситуация с переговорами по Украине изменится: Аналитик дал свой прогноз

Гечмен думает, что теперь переговоры по Украине будут более сложными, чем раньшеТурецкий аналитик по внешнеполитическим вопросам Гёкхун Гёчмен в интервью РИА Новости отметил, что если Россия и Украина всё-таки возобновят мирные переговоры, то они будут более сложными, чем это было раньше.