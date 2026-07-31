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Мировое обозрение

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Карлсон вместо Бури, но все идет по плану!

Карлсон вместо Бури, но все идет по плану!

Визуализации и концепт-арты — это красивая ложь. Они продают идею, а не реальность. В истории авиации полно примеров, когда картинка оказывалась гораздо совершеннее того, что в итоге выкатывали из ангара.

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