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Нотариус Аникеева: игнорирование «дачной амнистии» может обернуться судом

Нотариус Аникеева: игнорирование «дачной амнистии» может обернуться судом

Владелец недвижимости, которая не зарегистрирована в Едином государственном реестре надлежащим образом, может воспользоваться упрощенной процедурой регистрации до 2031 года в рамках так называемой дачной амнистии.

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