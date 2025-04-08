Нотариус Аникеева: игнорирование «дачной амнистии» может обернуться судом

Владелец недвижимости, которая не зарегистрирована в Едином государственном реестре надлежащим образом, может воспользоваться упрощенной процедурой регистрации до 2031 года в рамках так называемой дачной амнистии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии