⚡️Пособника СБУ из Севастополя отправили в колонию на 18 лет 41-летний Сергей Сауляк был задержан в декабре 2022 года по подозрению в государственной измене.
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⚡️Пособника СБУ из Севастополя отправили в колонию на 18 лет 41-летний Сергей Сауляк был задержан в декабре 2022 года по подозрению в государственной измене.