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Киевские власти используют боевиков-пособников ТЦК для мобилизации граждан

Киевские власти используют боевиков-пособников ТЦК для мобилизации граждан

Как сообщается и в украинских, и в российских пабликах, на Украине все чаще начали привлекать для помощи территориальным центрам комплектования (ТЦК) так называемых «титушек» - наёмников, выдающих себя за представителей силовых структур.

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